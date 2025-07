Inerenti alla fabbricazione di oggetti di terracotta nei cruciverba: la soluzione è Ceramici

CERAMICI

Curiosità e Significato di Ceramici

La parola Ceramici è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ceramici.

Perché la soluzione è Ceramici? I ceramici sono tutti gli oggetti realizzati con materiali come argilla e altri composti, modellati e poi cotti per ottenere forme durevoli e pratiche. Sono presenti in molte culture e usi, dagli utensili quotidiani alle opere d'arte, rappresentando una delle più antiche tecniche di lavorazione della materia. La loro produzione richiede abilità e tradizione, rendendoli un elemento fondamentale nella storia dell'artigianato.

Come si scrive la soluzione Ceramici

Hai davanti la definizione "Inerenti alla fabbricazione di oggetti di terracotta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

