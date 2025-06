Producono oggetti di terracotta nei cruciverba: la soluzione è Figulinai

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Producono oggetti di terracotta' è 'Figulinai'.

FIGULINAI

Curiosità e Significato di Figulinai

Vuoi sapere di più su Figulinai? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Figulinai.

Perché la soluzione è Figulinai? I figulinai sono artigiani specializzati nella produzione di oggetti in terracotta, come piatti, vasi e altri utensili utili e decorativi. Questa tradizione artigianale, molto radicata nel nostro paese, richiede abilità e passione nel lavorare la creta, trasformandola in pezzi unici e duraturi. È un mestiere che ancora oggi conserva il fascino di un’antica arte fatta a mano.

Come si scrive la soluzione Figulinai

Stai cercando la risposta alla definizione "Producono oggetti di terracotta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

G Genova

U Udine

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

