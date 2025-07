Elemento chimico il cui simbolo è Dy nei cruciverba: la soluzione è Disprosio

DISPROSIO

Curiosità e Significato di Disprosio

La parola Disprosio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Disprosio.

Perché la soluzione è Disprosio? Il disprosio è un elemento chimico con simbolo Dy, appartenente alla famiglia dei lantanidi. È un metallo fragile, di colore bianco-argenteo, utilizzato soprattutto in leghe per le sue proprietà magnetiche e nelle tecnologie laser. Questo elemento si trova in natura combinato con altri minerali e svolge un ruolo importante in settori avanzati come l'elettronica e la fotografia. Conoscere il disprosio aiuta a capire meglio il mondo delle scienze dei materiali.

Come si scrive la soluzione Disprosio

La definizione "Elemento chimico il cui simbolo è Dy" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

R Roma

O Otranto

S Savona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I A T E N I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTITESI" ANTITESI

