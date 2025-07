Verbo... da Bernini e Canova nei cruciverba: la soluzione è Scolpire

SCOLPIRE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Scolpire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scolpire? Il termine scolpire si riferisce all'arte di modellare e incidere materiali come marmo, legno o pietra per creare statue e sculture. È un processo che richiede precisione e talento, tipico di grandi artisti come Bernini e Canova. Scolpire significa trasformare un blocco grezzo in un’opera d’arte che cattura emozioni e bellezza, rendendo il materiale vivo e raccontando storie senza parole.

