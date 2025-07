Un po vino un po liquore, spesso nei cocktail nei cruciverba: la soluzione è Vermut

VERMUT

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Vermut più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vermut.

Perché la soluzione è Vermut? Il vermut è un vino aromatizzato, spesso arricchito con erbe e spezie, molto usato nei cocktail come il Martini o il Negroni. La sua storia nasce in Italia e in Spagna, e rappresenta un ingrediente fondamentale per aggiungere gusto e carattere alle bevande miscelate. Con il suo sapore unico, il vermut è l'essenza di molte serate conviviali e momenti di relax.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un po vino un po liquore, spesso nei cocktail", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

R Roma

M Milano

U Udine

T Torino

