Il caffè cui è stato aggiunto un po di liquore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il caffè cui è stato aggiunto un po di liquore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORRETTO

Significato/Curiosita : Il caffe cui e stato aggiunto un po di liquore

Martini è un cocktail a base di vodka e servito in una coppa martini, da cui il nome, con l'aggiunta di caffè espresso e liquore di caffè. è un cocktail... Direttamente alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. corretto – cognome italiano nicola corretto – politico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il caffè cui è stato aggiunto un po di liquore : caffè; stato; aggiunto; liquore; Suo è il caffè di una canzone dello Zecchino D Oro; caffè ristretto che si consuma al bar; Vi si versa il caffellatte; Un caffè in tazza grande; Macchia il caffè ; Il Giancarlo che è stato Mimì metallurgico; È stato un programma di Enrico Mentana su Canale 5; stato USA con capitale Cheyenne; L Angelo che è stato portiere di Juventus e Inter; Che versa in grave stato di bisogno materiale; Hanno raggiunto il secolo; Il piccolo uncino aggiunto sotto certe consonanti; Il pubblico che è raggiunto da un messaggio pubblicitario; Il pubblico raggiunto da uno spot; Il pubblico raggiunto da uno spot pubblicitario; Il liquore di Saronno; Un liquore aromatico; liquore per babà; Il liquore nel ripieno dei cuneesi; Un liquore che in genere non si beve da solo;

