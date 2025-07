Un cocktail un po diluito nei cruciverba: la soluzione è Long Drink

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un cocktail un po diluito' è 'Long Drink'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LONG DRINK

Curiosità e Significato di Long Drink

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Long Drink, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Long Drink? Long drink indica un cocktail allungato, cioè diluito con acqua o soda, risultando più leggero e piacevole da sorseggiare. È una bevanda che si caratterizza per la sua lunghezza nel bicchiere e il gusto meno intenso rispetto a versioni più concentrate. Ideale per chi desidera un cocktail fresco e meno forte, è perfetto per momenti di relax e socializzazione.

Come si scrive la soluzione Long Drink

Hai davanti la definizione "Un cocktail un po diluito" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

O Otranto

N Napoli

G Genova

D Domodossola

R Roma

I Imola

N Napoli

K Kappa

