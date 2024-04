La Soluzione ♚ Cosi è il vino un po dolce

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PASTOSO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Cosi e il vino un po dolce: La zuppa inglese è un dolce al cucchiaio italiano, a base di crema pasticcera o crema inglese e pan di spagna imbevuto in liquori quali alchermes, rosolio... Il riso alla cantonese, o riso cantonese, è un riso fritto cinese al salto. È il più popolare tra i risi fritti cinesi e il piatto più conosciuto della cucina huaiyang in Occidente; si trova nei menù di quasi tutti i ristoranti cinesi all'estero. Nonostante il nome in italiano, non è originario della città cinese di Canton, ma di quella di Yangzhou (nella provincia cinese del Jiangsu), uno dei più antichi centri della cucina huaiyang: in cinese questo piatto è infatti chiamato riso fritto di Yangzhou (T, S, Yángzhou chao fànP, lett. "riso fritto alla Yangzhou"). Nel Regno Unito è conosciuto invece come special fried rice (riso ...

Altre Definizioni con pastoso; cosi; vino; dolce;