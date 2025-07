Un... foro nella stoffa nei cruciverba: la soluzione è Asola

Home / Soluzioni Cruciverba / Un... foro nella stoffa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un... foro nella stoffa' è 'Asola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASOLA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Asola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Asola? L’asola è un'apertura creata nella stoffa, solitamente per far passare un bottoncino o una cordicella. Si tratta di una piccola incisione o cucitura che permette di chiudere o fissare i capi d’abbigliamento in modo pratico ed elegante. In sartoria, l’asola è fondamentale per completare un abito e garantire una chiusura sicura e decorativa. È un dettaglio semplice ma essenziale nel mondo della moda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L arte dei principi del foroUna stoffa di lana scozzeseIl foro all estremità dell agoHanno un foro filettatoIl foro da cui non passa il cammello

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Un... foro nella stoffa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T I R Ù V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIRTÙ" VIRTÙ

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.