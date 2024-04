La Soluzione ♚ Brevità nell esprimersi La definizione e la soluzione di 10 lettere: Brevità nell esprimersi. CONCISIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Brevita nell esprimersi: Grigorij Jakovlevic Perel'man (in russo: , AFI: [gr'gorj 'jakvlvt prl'man]; Leningrado, 13 giugno 1966) è un matematico russo. Nel 2002 ha dimostrato la congettura di Poincaré, uno dei più importanti problemi della topologia, che, proposto da Henri Poincaré nel 1904, ha atteso quasi un secolo la scoperta di una soluzione. Altre Definizioni con concisione; brevità; esprimersi; Esprimersi per farsi intendere; Ampollosità nell esprimersi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Brevità nell esprimersi

CONCISIONE

C

O

N

C

I

S

I

O

N

E

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Brevità nell esprimersi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.