La Soluzione ♚ Affettato nell esprimersi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Affettato nell esprimersi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LEZIOSO

Curiosità su Affettato nell esprimersi: Esponenti del movimento futurista: filippo tommaso marinetti ebbe modo di esprimersi con entusiasmo nei confronti del personaggio , definendolo "il più difficilmente... Alessandro Faiolhe Amantino (l's~dru fa'ji m~'inu), meglio noto come Mancini (m~'sini; Belo Horizonte, 1º agosto 1980) è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista, tecnico del Villa Nova.

Altre Definizioni con lezioso; affettato; esprimersi;