La Soluzione ♚ Ampollosità nell esprimersi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ampollosità nell esprimersi. ENFASI Ampollosita nell esprimersi: L'enfasi (dal greco èmphasis, da empháino, «esibisco, mostro») è una figura retorica di tipo sintattico che consiste nell'accentuare mediante una determinata costruzione una parola o una frase, in modo da sottolinearne il significato e le implicazioni. Nella frase Lui sì che è un amico l'enfasi mette in evidenza le implicazioni della parola amico, nella frase il sangue non è acqua si sottolinea l'importanza dei legami di sangue. Nel linguaggio parlato l'enfasi si accompagna a un aumento di intensità della voce e dei gesti. Nel linguaggio teatrale, spesso e volentieri molti registi sollecitano gli attori ad una miglior recita con ... Sostantivo enfasi ( approfondimento) f inv emozione che esprime in modo particolare un termine utilizzato in un testo piuttosto che alcuni suoi sinonimi (per estensione) lieve entusiasmo di cui si ama compiacersi o per cui si ha soddisfazione Sillabazione èn | fa | si Pronuncia IPA: /'fazi/ Etimologia / Derivazione dal latino emphasis, che deriva dal greco µas, derivazione di µa ossia "mostrare, manifestare" Sinonimi forza, efficacia, esaltazione, foga, slancio, trasporto, passionalità, veemenza, impetuosità

(di stile) magniloquenza, ampollosità, ridondanza, esagerazione

magniloquenza, ampollosità, ridondanza, esagerazione (retorica) rilievo, evidenza, risalto, accento

rilievo, evidenza, risalto, accento (per estensione) retorica Contrari controllo, pacatezza, equilibrio, sobrietà, moderazione, distacco, misura, semplicità Altre Definizioni con enfasi; ampollosità; esprimersi; Passione oratoria; Esagerazione veemenza; Monotona ampollosità di stile; Ampollosità nel parlare; Esprimersi per farsi intendere; Brevità nell esprimersi; Cerca altre soluzioni cruciverba

ENFASI

