BRACCINO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Braccino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Braccino.

Perché la soluzione è Braccino? Braccino si riferisce a una persona avara o tirchia, che tende a spendere poco o a trattenere i soldi. L'espressione deriva dall'idea di avere un braccio corto, cioè di essere riluttanti a stendere la mano per dare o spendere. In modo scherzoso, si usa per descrivere chi non vuole aprire il portafoglio, lasciando intendere una certa avarizia. Quindi, chi ha il braccino corto evita di spendere facilmente.

Hai trovato la definizione "Si dice l abbia corto chi è avaro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

