TEMA

Curiosità e Significato di Tema

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tema più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Tema? Il termine tema si riferisce a un argomento o soggetto su cui si scrive, discute o riflette, come in un compito scolastico o un saggio. È il cuore di un elaborato, che guida l'autore nel strutturare le proprie idee. Quindi, il tema è il filo conduttore che dà senso e coerenza a un testo scritto, rendendolo comprensibile e interessante per chi legge.

Come si scrive la soluzione Tema

Se ti sei imbattuto nella definizione "Abbia paura di quel componimento", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

M Milano

A Ancona

