CRONICA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cronica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cronica? Crónica indica una condizione che può durare nel tempo, spesso senza una cura definitiva. Si usa per descrivere malattie o situazioni che persistono, come alcune patologie croniche, che richiedono gestione continua. Sebbene non siano necessariamente inguaribili, queste condizioni influenzano la vita quotidiana e richiedono attenzione costante, rendendo fondamentale comprendere il loro significato per affrontarle al meglio.

C Como

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

