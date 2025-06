Si dice di malattia dovuta alla tarda età nei cruciverba: la soluzione è Senile

SENILE

Hai risolto il cruciverba con Senile? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Senile.

Perché la soluzione è Senile? Il termine senile si riferisce a tutto ciò che riguarda la vecchiaia avanzata, spesso associato a cambiamenti fisici e mentali tipici dell'età. Viene usato per descrivere condizioni o comportamenti legati alla terza età, come la perdita di memoria o l'indebolimento fisico. È un aggettivo che identifica caratteristiche proprie delle persone anziane, evidenziando il processo naturale del tempo che passa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Attinente agli anzianiRelativo alla vecchiaiaLo è l età più avanzataSi dice indicandoSi dice ammettendoSi dice dei propri comodi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice di malattia dovuta alla tarda età", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

N Napoli

I Imola

L Livorno

E Empoli

