La Soluzione ♚ Sciarpa senza fine La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCIARP .

Curiosità su Sciarpa senza fine: Sua storica strategia difensiva. l'ufficiale può indossare inoltre una sciarpa che ne segnala il comando operativo; in italia è di colore azzurro e la... La sciarpa azzurra è un ornamento esteriore tipico delle uniformi degli ufficiali delle forze armate, dei corpi di polizia italiani, portata ad armacollo oppure cinta in vita in particolari circostanze. Lo stesso distintivo è indossato anche dai presidenti delle province e sindaci delle città metropolitane nelle cerimonie ufficiali.

