La sciarpa dell officiante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sciarpa dell officiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STOLA

Significato/Curiosita : La sciarpa dell officiante

La stola è un paramento liturgico utilizzato dai vescovi, dai presbiteri e dai diaconi della chiesa cattolica e di altre comunità cristiane di tradizione...

Altre risposte alla domanda : La sciarpa dell officiante : sciarpa; officiante; Una sciarpa di pelliccia; Lo ripara la sciarpa ; sciarpa di pelliccia; sciarpa che si annoda in vita; Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa ;

