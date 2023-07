Una sciarpa di pelliccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sciarpa di pelliccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STOLA

Significato/Curiosità : Una sciarpa di pelliccia

Una stola è una sciarpa di pelliccia elegante e lussuosa che viene indossata intorno alle spalle o al collo come accessorio di moda. Questo capo di abbigliamento è realizzato con pelliccia di animali come visone, volpe o ermellino e può essere impreziosito con dettagli come frange o chiusure decorative. La stola offre calore e comfort durante le stagioni più fredde, aggiungendo anche un tocco di sofisticatezza e glamour a un outfit. È spesso indossata in occasioni formali o serate speciali, ma può anche essere utilizzata per abbellire un abbigliamento casual. La stola è un simbolo di eleganza e raffinatezza, e il suo design versatile si adatta a diversi stili e gusti personali.

Altre risposte alla domanda : Una sciarpa di pelliccia : sciarpa; pelliccia; Lo ripara la sciarpa ; sciarpa di pelliccia; sciarpa che si annoda in vita; Copricapo arabo usato in occidente come sciarpa ; Un estremità della sciarpa ; pelliccia d agnellino; Costosa pelliccia ; Con la sua pelliccia tiene calde le mani; Belva dalla pelliccia maculata; Il coniglio del pelliccia io;

