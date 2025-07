Raccolta di piante essiccate nei cruciverba: la soluzione è Erbario

Home / Soluzioni Cruciverba / Raccolta di piante essiccate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Raccolta di piante essiccate' è 'Erbario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERBARIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Erbario? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Erbario.

Perché la soluzione è Erbario? Un erbario è un raccoglitore in cui vengono conservate e catalogate piante essiccate, spesso accompagnate da informazioni su nome, provenienza e caratteristiche. È uno strumento fondamentale per botanici e appassionati di natura, utile per studiare e riconoscere le diverse specie vegetali. Creare un erbario permette di conoscere meglio il mondo delle piante e di conservarne la memoria nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ospita una ricca raccolta di pianteRaccolta di piante geograficheLe piante più voraciminimo raccolta di scrittiRaccolta di modelli di lettere amorose

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Raccolta di piante essiccate", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

B Bologna

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

R A C I E N U G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUERNICA" GUERNICA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.