Ospita una ricca raccolta di piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita una ricca raccolta di piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ORTO BOTANICO

Significato/Curiosità : Ospita una ricca raccolta di piante

Un orto botanico è un luogo che ospita una ricca raccolta di piante provenienti da diverse parti del mondo, con l'obiettivo di conservare, studiare e mostrare la diversità della flora. Questi giardini botanici possono essere utilizzati per scopi scientifici, educativi o estetici. Solitamente, un orto botanico offre una varietà di ambienti, come serre, aiuole, sentieri e laghetti, per ospitare piante di diversi tipi, tra cui piante tropicali, alberi secolari, fiori rari e piante medicinali. Gli orti botanici sono spesso aperti al pubblico e offrono un'opportunità per esplorare e apprezzare la bellezza e l'importanza delle piante nel nostro ecosistema.

