NOTES

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Notes? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Notes.

Perché la soluzione è Notes? Notes sono appunti o promemoria scritti per ricordare informazioni importanti. Si possono prendere su carta, digitale o anche come segnali uditivi, aiutandoti a organizzare idee e attività quotidiane. Sono strumenti utili per non dimenticare impegni, idee creative o dettagli essenziali. In breve, le notes rendono la vita più ordinata e più facile da gestire.

N Napoli

O Otranto

T Torino

E Empoli

S Savona

