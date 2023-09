Meritevole adeguato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meritevole adeguato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DEGNO

Significato/Curiosita : Meritevole adeguato

Ipotensione (pa sistolica = 100 mmhg), stato neurologico alterato e tachipnea è meritevole di essere valutato al sofa score per valutarne la potenziale sepsi. oltre... Non son degno di te è un film del 1965 diretto da ettore maria fizzarotti che si ispira all'omonima canzone di gianni morandi, il quale è anche interprete... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Meritevole adeguato : meritevole; adeguato; Lo vince il più meritevole ; meritevole di biasimo; meritevole del primo posto, nonostante non l abbia conquistato; meritevole di ciò che ha ottenuto; meritevole , adeguato; Da suo = in modo adeguato a lui; adeguato all altezza; adeguato ; Da __ suo = in modo adeguato a lui; adeguato e opportuno;

Cerca altre Definizioni