Mattone di spessore ridotto nei cruciverba: la soluzione è Tavella

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mattone di spessore ridotto' è 'Tavella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAVELLA

Curiosità e Significato... La soluzione Tavella di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tavella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tavella? Tavella indica un piccolo mattone di spessore ridotto, spesso usato in edilizia per creare dettagli decorativi o strutture leggere. La sua forma compatta permette di lavorare con maggiore precisione e versatilità, adattandosi a progetti che richiedono finiture curate e di qualità. È un elemento fondamentale per chi desidera combinare funzionalità e eleganza nelle proprie costruzioni.

T Torino

A Ancona

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

