Ridotto o logorato dall uso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ridotto o logorato dall uso' è 'Consumato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONSUMATO

Perché la soluzione è Consumato? La parola consumato si riferisce a qualcosa che è stato utilizzato fino a perdere gran parte delle sue caratteristiche originarie. Quando un oggetto, un tessuto o anche una sostanza si trova in condizioni di consumato, evidenzia segni di usura e deterioramento causati dall'uso prolungato. Questa condizione indica che il materiale o l'elemento ha subito un processo di logoramento nel tempo, risultando meno resistente o funzionale rispetto a quando era nuovo. La voce, quindi, rappresenta uno stato di usura e di esaurimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ridotto o logorato dall uso". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ridotto o logorato dall uso nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Consumato

La soluzione associata alla definizione "Ridotto o logorato dall uso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ridotto o logorato dall uso" conferma che la soluzione 'Consumato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Consumato

C Como O Otranto N Napoli S Savona U Udine M Milano A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ridotto o logorato dall uso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Consumato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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