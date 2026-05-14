Il furto col mattone

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il furto col mattone' è 'Spaccata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPACCATA

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Perché la soluzione è Spaccata? La spaccata è un'azione criminosa che consiste nel forzare una serratura o una porta tramite un colpo violento, spesso utilizzata per scassinare negozi o appartamenti. Questa tecnica, comunemente chiamata furto col mattone, permette ai ladri di penetrare rapidamente in un ambiente, sfruttando la forza per superare le difese. La spaccata è un metodo frequente tra i malviventi che desiderano agire in modo rapido e silenzioso. La sua presenza rappresenta una minaccia per la sicurezza dei luoghi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il furto col mattone". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il furto col mattone nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Spaccata

La definizione "Il furto col mattone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il furto col mattone" conferma che la soluzione 'Spaccata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Spaccata

S Savona P Padova A Ancona C Como C Como A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il furto col mattone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spaccata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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