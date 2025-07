Lo sport della palla contro il muro nei cruciverba: la soluzione è Pelota

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sport della palla contro il muro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sport della palla contro il muro' è 'Pelota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PELOTA

Curiosità e Significato... La soluzione Pelota di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pelota per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pelota? La pelota è uno sport tradizionale spagnolo, simile a uno scontro tra palla e muro. Si gioca con una palla piccola e dura, contro una parete, richiedendo abilità, velocità e strategia. È un gioco che unisce divertimento e tecnica, praticato in spazi chiusi o all'aperto. La pelota rappresenta una tradizione culturale, un modo per sfidare sé stessi e gli avversari attraverso il movimento e la precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sport dalla palla a spicchiLo sport dalla caratteristica palla a spicchiLo sport al Roland GarrosLo sport del Roland GarrosLo sport praticato al Roland Garros

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Lo sport della palla contro il muro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

L Livorno

O Otranto

T Torino

A Ancona

V D R I O E I D S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERVO DI DIO" SERVO DI DIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.