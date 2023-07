Lo sport dalla palla a spicchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport dalla palla a spicchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BASKET

Significato/Curiosità : Lo sport dalla palla a spicchi

Il basket, noto anche come sport dalla palla a spicchi, è un gioco dinamico e coinvolgente che coinvolge due squadre di cinque giocatori ciascuna. L'obiettivo principale è segnare punti gettando la palla attraverso un anello posizionato a un'altezza di 3,05 metri. Il gioco richiede una combinazione di abilità fisiche, come velocità, agilità e resistenza, insieme a capacità tattiche e strategiche. Gli atleti devono essere in grado di passare la palla rapidamente, dribblarla per evitare i difensori e prendere decisioni rapide in base alla situazione di gioco. Il basket promuove la collaborazione di squadra, la competitività e l'impegno fisico, rendendolo uno sport amato e seguito a livello globale.

