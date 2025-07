Lo è il pugile molto resistente nei cruciverba: la soluzione è Incassatore

INCASSATORE

Curiosità e Significato...

Perché la soluzione è Incassatore? Un incassatore è chi si occupa di ricevere e raccogliere pagamenti, come in banca o nelle attività commerciali. Può anche indicare qualcuno che incassa soldi o oggetti di valore. Nella lotta, invece, si riferisce a chi subisce i colpi senza mollare. È un termine versatile che descrive chi riceve o sopporta qualcosa, ed è perfetto per rappresentare un pugile molto resistente.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è il pugile molto resistente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

E T I N S S O Mostra soluzione



