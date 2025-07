Lo è il mantello della zebra nei cruciverba: la soluzione è Striato

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il mantello della zebra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è il mantello della zebra' è 'Striato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRIATO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Striato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Striato? Striato indica qualcosa caratterizzato da linee o bande alternate di colori diversi, come le strisce della zebra. È un termine che descrive pattern distintivi e riconoscibili, spesso usati per decorare o identificare oggetti, animali o tessuti. La parola richiama quindi l’effetto visivo di linee parallele o alternate, rendendo tutto più vivace e originale. Un esempio perfetto di come il design naturale possa ispirare creatività e stile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è il mantello dei cockerLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Lo è il mantello della zebra" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

L A I V R L E L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIVELLARE" LIVELLARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.