Lo è il mantello dei cocker nei cruciverba: la soluzione è Setoso

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il mantello dei cocker

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è il mantello dei cocker' è 'Setoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETOSO

Curiosità e Significato di Setoso

Vuoi sapere di più su Setoso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Setoso.

Perché la soluzione è Setoso? Setoso descrive qualcosa di morbido, soffice e vellutato al tatto, come il mantello dei cocker, un cane dal pelo setoso e lucente. È un termine che evoca delicatezza e morbidezza, rendendo l’idea di una superficie piacevole e setosa al tatto. In parole semplici, indica una sensazione di morbidezza raffinata, perfetta per descrivere materiali o superfici eleganti e vellutate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è PaperinoLo desta ciò che manca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Setoso

Hai davanti la definizione "Lo è il mantello dei cocker" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

T Torino

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L U P I O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PULITO" PULITO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.