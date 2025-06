Chiazzata come una zebra nei cruciverba: la soluzione è Striata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chiazzata come una zebra' è 'Striata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRIATA

Curiosità e Significato di Striata

Perché la soluzione è Striata? Striata indica qualcosa che presenta linee o bande colorate, come le strisce di una zebra. Questo termine si usa per descrivere superfici, tessuti o oggetti con motivi a strisce ben visibili, conferendo un aspetto vivace e distintivo. La parola richiama immediatamente i contrasti cromatici tipici delle zebre, e può essere applicata a molti contesti per evidenziare un disegno a linee.

Come si scrive la soluzione Striata

Stai cercando la risposta alla definizione "Chiazzata come una zebra"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

