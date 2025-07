La misura che si prende per tutelarsi nei cruciverba: la soluzione è Cautelativa

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La misura che si prende per tutelarsi' è 'Cautelativa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAUTELATIVA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Cautelativa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cautelativa? CAUTELATIVA indica un'azione o misura presa preventivamente per proteggersi da potenziali rischi o problemi futuri. È come mettere in atto una strategia di sicurezza prima che si verifichi qualcosa di negativo, per garantire tranquillità e tutela. In altre parole, rappresenta l'attenzione e la precauzione necessarie per evitare conseguenze indesiderate, dimostrando attenzione e responsabilità verso sé stessi e gli altri.

Se ti sei imbattuto nella definizione "La misura che si prende per tutelarsi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

U Udine

T Torino

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

