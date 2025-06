Misura che si prende per correre ai ripari nei cruciverba: la soluzione è Provvedimento

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Misura che si prende per correre ai ripari' è 'Provvedimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROVVEDIMENTO

Curiosità e Significato di Provvedimento

Approfondisci la parola di 13 lettere Provvedimento: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Provvedimento? Un provvedimento è una decisione o misura presa per affrontare un problema o situazioni di emergenza. È come un'azione concreta che si assume per mettere in sicurezza, risolvere o migliorare qualcosa che non va. Quindi, quando si prende un provvedimento, si interviene direttamente per riparare o gestire una criticità, cercando di garantire un miglioramento immediato o futuro.

Come si scrive la soluzione Provvedimento

Non riesci a risolvere la definizione "Misura che si prende per correre ai ripari"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

V Venezia

E Empoli

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E O C R R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RECOARO" RECOARO

