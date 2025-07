Jacques filosofo del secolo scorso nei cruciverba: la soluzione è Maritain

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Jacques filosofo del secolo scorso' è 'Maritain'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARITAIN

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Maritain, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Maritain? Maritain è il cognome di Jacques Maritain, filosofo francese del XX secolo, noto per aver approfondito temi come la morale, la politica e l’etica cristiana. La sua riflessione ha influenzato il pensiero contemporaneo, promuovendo il dialogo tra fede e ragione. Con il suo lavoro, ha contribuito a plasmare il modo in cui comprendiamo l’umanità e i valori universali nel mondo moderno.

Hai trovato la definizione "Jacques filosofo del secolo scorso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

I Imola

N Napoli

