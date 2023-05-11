Il secolo scorso
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il secolo scorso' è 'Novecento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il secolo scorso
- Risposta: NOVECENTO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: NENO
- Inizia con: N
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Novecento? Il secolo scorso è stato un periodo di grandi cambiamenti e innovazioni. Durante quegli anni, si sono sviluppate nuove tecnologie e si sono vissuti eventi che hanno segnato il mondo. La storia di quel tempo si intreccia con le trasformazioni sociali e culturali di cui ancora si parla oggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il secolo scorso: risposta da 9 lettere
Per risolvere la definizione "Il secolo scorso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Novecento. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.