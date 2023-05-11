Il secolo scorso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il secolo scorso' è 'Novecento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N O V E C E N T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il secolo scorso

Il secolo scorso Risposta: NOVECENTO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: N E N O

Inizia con: N

N Finisce con: O

Perchè la soluzione è Novecento? Il secolo scorso è stato un periodo di grandi cambiamenti e innovazioni. Durante quegli anni, si sono sviluppate nuove tecnologie e si sono vissuti eventi che hanno segnato il mondo. La storia di quel tempo si intreccia con le trasformazioni sociali e culturali di cui ancora si parla oggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il secolo scorso: risposta da 9 lettere

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