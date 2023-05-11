Il secolo scorso

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il secolo scorso' è 'Novecento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NOVECENTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il secolo scorso
  • Risposta: NOVECENTO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    NENO
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Novecento? Il secolo scorso è stato un periodo di grandi cambiamenti e innovazioni. Durante quegli anni, si sono sviluppate nuove tecnologie e si sono vissuti eventi che hanno segnato il mondo. La storia di quel tempo si intreccia con le trasformazioni sociali e culturali di cui ancora si parla oggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il secolo scorso: risposta da 9 lettere

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