La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In certi giochi valgono più dei re' è 'Assi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Assi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Assi.

Perché la soluzione è Assi? Gli assi sono le carte più alte in molti giochi di carte, spesso considerate più preziose dei re. Simbolizzano il massimo valore e vantaggio, rappresentando la carta più forte che può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. In questo senso, in certi giochi valgono più dei re indica proprio l'importanza degli assi, veri protagonisti delle partite di carte.

Hai davanti la definizione "In certi giochi valgono più dei re" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

