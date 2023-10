I terni che valgono di più - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I terni che valgono di più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SECCHI

Significato/Curiosita : I terni che valgono di piu

Rossi passavanti (terni, 5 febbraio 1896 – terni, 11 luglio 1985) è stato un militare e politico italiano. fu podestà della città di terni nonché storico... Titolo. 4705 secchi – asteroide della fascia principale c/1853 e1 secchi – cometa non periodica cratere secchi – cratere lunare cratere secchi – cratere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : I terni che valgono di più : terni; valgono; Celebre cascata presso terni ; La meta della gita 4775 terni ; Sono due paterni e due materni ; Capace di cogliere stimoli esterni ; Paga anche i terni ; Non ne ha l eterni tà; Vernice impiegata per interni e per esterni ; Equivalgono a miliardi di tonnellate di tritolo; valgono meno di donne e re; In dieci valgono 1000 kg; Equivalgono a 10 cc; Con l apostrofo davanti equivalgono a questi; Come le parti che valgono l uno per cento; valgono un decimo;

Cerca altre Definizioni