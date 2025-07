I Siciliani della Conca d Oro nei cruciverba: la soluzione è Palermitani

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'I Siciliani della Conca d Oro' è 'Palermitani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALERMITANI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Palermitani più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Palermitani.

Perché la soluzione è Palermitani? I Siciliani della Conca d'Oro si riferisce ai residenti di Palermo, una città ricca di storia e cultura situata nella fertile conca che circonda il Monte Pellegrino. Questo termine celebra le persone orgogliose delle proprie radici e tradizioni, simbolo di identità siciliana. Sono i palermitani, custodi di un patrimonio unico e affascinante, che rendono questa terra speciale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le Siciliane che risiedono nella Conca d OroI sassolini d oroDolci siciliani con la ricottaIl regista del film Il silenzio è d orod oro: il premio della Festa del cinema di Roma

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

