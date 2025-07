Chi non lo piega, zoppica nei cruciverba: la soluzione è Ginocchio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chi non lo piega, zoppica' è 'Ginocchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GINOCCHIO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ginocchio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ginocchio? Il ginocchio è l'articolazione che permette di piegare e muovere la gamba, fondamentale per camminare, correre e saltare. Senza di esso, si zoppica e si fatica a muoversi normalmente. La sua funzione di flessione ed estensione lo rende essenziale per la nostra mobilità quotidiana, sottolineando quanto sia importante prendersene cura. In definitiva, il ginocchio è il pilastro della nostra libertà di movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chi non lo piega zoppica visibilmenteLo sono i ragionamenti che non fanno una piegaNon lo piega il doloreLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume

