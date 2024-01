La definizione e la soluzione di: Non lo piega il dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Riferimento. la piega inframammaria o linea inframammaria è una caratteristica dell'anatomia umana che consiste in una piega naturale del seno verso il basso,...

Lo stoicismo è una corrente filosofica e spirituale, di impronta razionale, panteista, determinista, e dogmatica, con un forte orientamento etico e tendenzialmente ottimista, fondata intorno al 300 a.C. ad Atene da Zenone di Cizio. La morale stoica risente di quella dei cinici, mentre la fisica si muove su una concezione del cosmo simile a quella di Eraclito. Insieme all'epicureismo e allo scetticismo, lo stoicismo rappresentò una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica.

Tale filosofia prende il suo nome dalla Stoà Pecìle di Atene o «portico dipinto» (in greco antico: st p, Stoà poikíle) dove Zenone impartiva le sue lezioni. Gli stoici sostenevano le virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle cose terrene, portate all'estremo nell'ideale dell'atarassia, come mezzi per raggiungere l'integrità morale e intellettuale. Nell'ideale stoico è il dominio sulle passioni o apatìa che permette allo spirito il raggiungimento della saggezza. Riuscire è un compito individuale, e scaturisce dalla capacità del saggio di disfarsi delle idee e dei condizionamenti che la società in cui vive gli ha impresso. Lo stoico tuttavia non disprezza la compagnia degli altri uomini e l'aiuto ai più bisognosi è una pratica raccomandata. Per la loro concezione fatalistica dell'universo, che prevedeva la realizzazione di un piano universale razionale perfetto, insito nell'ordine della natura, il termine "stoico" nel linguaggio popolare indica ancora oggi una persona che sopporta coraggiosamente le sofferenze e i disagi.

Lo stoicismo fu abbracciato da numerosi filosofi e uomini di stato, sia greci sia romani, fondendosi presso questi ultimi con le tradizionali virtù romane di dignità e comportamento. Il disprezzo per le ricchezze e la gloria mondana la resero una filosofia adottata sia da imperatori (come Marco Aurelio, autore dei Colloqui con sé stesso) che da schiavi (come il liberto Epitteto).

Cleante, Crisippo, Seneca, Catone Uticense, Marco Giunio Bruto, Anneo Cornuto, Plinio il Vecchio, Quinto Giunio Rustico e Persio furono importanti personalità della scuola stoica, alla quale si ispirò anche Cicerone.

Italiano

Aggettivo

stoico m sing

(filosofia) concernente la stoa,, cioè alla scuola filosofica nata con Zenone (per estensione) di individuo che sopporta con rassegnazioni dolori o sventure

stoico ( approfondimento) m sing

(filosofia) seguace della stoa,, cioè alla scuola filosofica nata con Zenone (per estensione) individuo che sopporta con rassegnazioni dolori o sventure

Sillabazione

stòi | co

Pronuncia

IPA: /'stiko/

Etimologia / Derivazione

dal latino stoicus, che deriva dal greco st ossia "che appartiene alla filosofia della Stoa"

Sinonimi

( senso figurato ) coraggioso, distaccato, forte, eroico, forte,

coraggioso, distaccato, forte, eroico, forte, apatista

(senso figurato) fermo, impassibile, imperturbabile, paziente, distaccato

Contrari

(senso figurato) debole, impressionabile, pauroso, vulnerabile, vile, vigliacco

Termini correlati