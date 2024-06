Lo sono i ragionamenti che non fanno una piega

: Il tacchino induttivista è una celebre metafora ideata dal filosofo Bertrand Russell, e ripresa poi anche da Karl Popper, allo scopo di confutare le pretese di validità in senso assoluto dell'inferenza induttiva per enumerazione, cardine del metodo induttivo e dell'empirismo inglese tradizionale di filosofi quali Francesco Bacone, John Stuart Mill e delle disquisizioni del Wiener Kreis, il Circolo di Vienna dei filosofi positivisti logici, fondato da Moritz Schlick nella prima metà del Novecento (e animato da pensatori come Otto Neurath e Rudolf Carnap).

Italiano: Aggettivo, forma flessa: sensati m pl . plurale di sensato. Sillabazione: sen | sà | ti. Pronuncia: IPA: /sen'sati/ . Etimologia / Derivazione: vedi sensato . Sinonimi: (di individui) saggi, intelligenti, assennati, ragionevoli, equilibrati, giudiziosi, prudenti, previdenti, lungimiranti, cauti, accorti, avveduti. (di ragionamento, di decisione ecc.) ragionevoli, razionali, logici.