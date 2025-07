Uno stuzzichino per l aperitivo nei cruciverba: la soluzione è Tartina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno stuzzichino per l aperitivo' è 'Tartina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTINA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tartina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tartina? Una tartina è una piccola fetta di pane, spesso farcita con ingredienti gustosi come burro, formaggi o affettati, servita come antipasto durante l'aperitivo. È perfetta per stuzzicare l’appetito in modo semplice e raffinato, accompagnando un drink tra amici. La sua versatilità e delicatezza la rendono uno dei simboli degli aperitivi italiani. In sostanza, è il classico bocconcino che rende speciale ogni momento di convivialità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Stuzzichino da aperitivoAperitivo francese all aniceUno stuzzichino da happy hourStuzzichini per l aperitivoLa casa dell aperitivo

Scopri definizioni su "VENTISETTE" VENTISETTE

