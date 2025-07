Stuzzichino da aperitivo nei cruciverba: la soluzione è Salatino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stuzzichino da aperitivo' è 'Salatino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALATINO

Curiosità e Significato... La soluzione Salatino di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Salatino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Salatino? Stuzzichino da aperitivo è un termine che indica un piccolo snack salato, spesso servito prima di un pasto per stimolare l'appetito. La parola giusta è salatino, un termine generico che comprende varie delizie come olive, taralli o crostini salati. Ideale per accompagnare un drink e iniziare con gusto la convivialità. Insomma, un vero alleato delle serate tra amici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Aperitivo francese all aniceUno stuzzichino da happy hourStuzzichini per l aperitivoLa casa dell aperitivoAllunga l aperitivo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Stuzzichino da aperitivo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

