La Soluzione ♚ Uno stuzzichino da happy hour La definizione e la soluzione di 9 lettere: Uno stuzzichino da happy hour. APPETIZER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno stuzzichino da happy hour: Il tabbouleh o tabulè (in arabo ; anche taboleh o tab(b)uli) è una pietanza araba del Vicino Oriente, appartenente alla cucina levantina. Consiste in un'insalata a base di prezzemolo, con bulgur, cipollotti e menta tritati fini e con pomodoro e cetrioli a tocchettini, il tutto condito con succo di limone e olio di oliva. Durante il pasto è normalmente servito all'inizio nell'ambito delle Meze. Alcune varianti usano la semola di grano. Inglese Sostantivo

Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it"

The Free Dictionary, edizione online

La risposta a Uno stuzzichino da happy hour

APPETIZER

A

P

P

E

T

I

Z

E

R

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Uno stuzzichino da happy hour' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.