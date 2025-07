Stuzzichini per l aperitivo nei cruciverba: la soluzione è Tartine

TARTINE

Curiosità e Significato di Tartine

La parola Tartine è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tartine.

Perché la soluzione è Tartine? Le tartine sono piccoli antipasti eleganti e sfiziosi, tipici dell'aperitivo italiano. Si tratta di fettine di pane, spesso tostate, farcite con ingredienti come salumi, formaggi, verdure o salse gustose. Perfette per accompagnare un drink tra amici, le tartine aggiungono colore e sapore a ogni momento di convivialità, rendendo l’aperitivo ancora più speciale. Sono un must della tradizione italiana degli stuzzichini.

Stuzzichini da aperitivoGli stuzzichini che accompagnano l aperitivoAperitivo francese all aniceStuzzichini spagnoliLa casa dell aperitivo

Come si scrive la soluzione Tartine

