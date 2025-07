Una truffa... tutta intorno nei cruciverba: la soluzione è Raggiro

RAGGIRO

Curiosità e Significato di Raggiro

Perché la soluzione è Raggiro? RAGGIRO indica un modo di agire ingannevole o truffaldino, spesso attraverso scorciatoie o escamotage per ottenere benefici indebiti. È come aggirare le regole o sfruttare situazioni per ingannare gli altri, creando una vera e propria truffa tutta intorno. In breve, rappresenta un comportamento disonesto volto a trarre vantaggio a spese degli altri.

Come si scrive la soluzione Raggiro

R Roma

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

R Roma

O Otranto

