La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Proposta a scadenza che può preludere a una guerra' è 'Ultimatum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ULTIMATUM

Curiosità e Significato... La parola Ultimatum è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ultimatum.

Perché la soluzione è Ultimatum? L'ultimatum è una richiesta o condizione finale, spesso accompagnata da una minaccia di conseguenze se non viene accettata. Viene usato per convincere qualcuno a prendere una decisione immediata, altrimenti si rischia uno scontro o un conflitto. È uno strumento che può portare a una conclusione rapida, ma anche a tensioni più profonde, come una guerra. È un messaggio di forte pressione, che racchiude urgenza e fermezza.

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

U Udine

M Milano

