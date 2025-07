Lo è una comare dalla lingua sciolta nei cruciverba: la soluzione è Ciarliera

CIARLIERA

Curiosità e Significato di Ciarliera

Perché la soluzione è Ciarliera? Ciarlièra indica una persona dalla lingua sciolta, ovvero che parla senza freni, spesso raccontando segreti o fatti altrui con troppa facilità. È qualcuno che non riesce a mantenere il riserbo, lasciando trapelare tutto senza pensarci due volte. In sostanza, è un termine colorito per descrivere chi non sa trattenere le parole, diventando facilmente protagonista di chiacchiere e confidenze.

Come si scrive la soluzione Ciarliera

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

