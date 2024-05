Lo è chi ha la lingua sciolta

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

loquace m e f sing (pl.: loquaci)

che parla molto, che ha la parola facile è un tipo loquace (senso figurato) di grande efficacia espressiva, eloquente uno sguardo loquace

Sillabazione

lo | quà | ce

Pronuncia

IPA: /lo'kwate/

Etimologia / Derivazione

dal latino loquax, derivato di loqui cioè "parlare"

Sinonimi

chiacchierone, ciarliero, garrulo, logorroico, verboso

parolaio, discorsivo, prolisso, chiacchierino, ciarlone, cicalone, cicala

(senso figurato) espressivo, significativo, efficace, eloquente, incisivo

Contrari

di poche parole, laconico, silenzioso, riservato, discreto, conciso, sintetico, stringato, taciturno, silente, tacito,

inespressivo, impreciso, vago

(senso figurato) insignificante, inespressivo

Parole derivate